Ook om te oefenen lukt het niet voor KVK: Cercle Brugge legt KV Kortrijk over de knie in oefenduel

KV Kortrijk en Cercle Brugge oefenden tijdens het WK achter gesloten deuren op Le Canonnier. De wedstrijd eindigde in een 2-3 overwinning voor Cercle in een wedstrijd die 120 minuten duurde.

Het was Cercle dat het spel kwam maken op Le Cannonier. De groen-zwarten kwamen via de voet van Denkey aan de eerste grote kans van de wedstrijd. Doelman Vandenberghe pakte uit met een prima redding. Even later schoot Hotic een vrije trap net naast het doel van KV Kortrijk.

Cercle was de betere van de twee, maar het kon de score niet openen. KVK kon geen vuist maken en zag Hotic opnieuw ontsnappen. Vandenberghe was attent en speelde een prima partij. Toch moest hij zich gewonnen geven nadat Hotic een elfmeter staalhard binnentrapte. Dessoleil beging een overtreding op Denkey, 0-1 voor Cercle, wat een terechte weergave van het spel was. Nog geen twee minuten later lieten Watanabe en Atenoma zich vangen door de Cercle-aanvallers, maar Vandenberghe pakte weer uit met een goede reflex. Waar Cercle het liet liggen profiteerde KVK. Kadri werkte na een knappe combinatie de bal tegen de touwen net buiten het bereik van doelman Warleson, 1-1 net voor rust.

De Kerels kwamen fel uit de kleedkamers. Kadri maakte plaats voor Selemani en dat was een goede zet. De Comorees dribbelde erop los en dwong Warleson tot een reflex. Ook tester Atemona testte de Cercle-keeper. Hij klom hoog op een voorzet van Sych.

KV Kortrijk groeide in de match en leek een voorsprong te ruiken. Invaller Selemani stak Mbayo goed diep en die kwam alleen voor Warleson, maar hij schoot onbegrijpelijk naast. Op het einde van de 90 minuten schoot Decostere Cercle naar een 1-2 voorsprong op hoekschop van Hotic. Ook was er nog een opstootje tussen Marcelin en Gueye nadat die laatste een smerige fout beging op een Cercle-speler.

We kregen er 30 minuten bij op Moeskroen. Gratis en voor niets. Mbayo maakte die extra tijd niet overbodig en schoot meteen de 2-2 tegen de netten. Daland liet de kans op de overwinning nog liggen door hoog over doel te schieten, maar WK-ganger Ueda schopte Cercle naar de zege. De Japanner is net terug van Qatar en geniet dus niet van een vakantie.

Tester van Hertha BSC

In de driemansverdediging van KV Kortrijk stond er een testspeler aan de aftrap. Christalino Atemona (20) droeg het rugnummer 22 en komt uit de jeugdopleiding van Hertha BSC. De Duitse jeugdinternational lijkt te beschikken over voldoende kracht, maar zijn passes waren niet altijd even secuur.

Le Canonnier

Het stadion van Moeskroen was voor de tweede maal dit seizoen het toneel voor een oefenpartij van de Veekaa. In september kwam STVV winnen op Le Canonnier tegen KVK. Het gras wordt nog steeds gemaaid door enkele terreinverzorgers. Ze hopen volgend seizoen opnieuw voetbal te spelen op Le Canonnier.

Beginopstelling KV Kortrijk: Vandenberghe, Watanabe, Sych, Messaoudi, Keita, Kadri, Avenatti, Atemona, Dessoleil, Mehssatou, Loncar.

Beginopstelling Cercle: Warleson, Ravych, Popovic, Miangue, Hotic, Van Der Bruggen, Denkey, Lopes, Kehrer, Francis, Deman

Doelpunten: 33’ Hotic 0-1 (pen.), 39’ Kadri 1-1, 90’ Decostere (Hotic) 1-2, 92’ Mbayo 2-2, 118’ Ueda 2-3.