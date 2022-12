Anderlecht ziet youngster Julien Duranville uitvallen met hamstringblessure

Duranville blesseerde zich dinsdag tijdens de winterstage in Kreta in het oefenduel tegen de Griekse eersteklasser Panetolikos. Bij een spurt voelde hij toen “iets” aan de hamstrings.

“Julien onderging in België de nodige medische onderzoeken. Die bevestigden een letsel aan de hamstrings. De 16-jarige winger begint meteen aan zijn revalidatie en zal geruime tijd aan de kant staan”, stelt Anderlecht op de clubwebsite.

Julien Duranville debuteerde eind vorig seizoen in het eerste elftal van Anderlecht tijdens de slotspeeldag van play-off 1 tegen Club Brugge. Toenmalig coach Vincent Kompany gunde hem toen een korte invalbeurt. Dit seizoen kwam hij al tien keer in actie voor het A-elftal en scoorde hij in de competitiewedstrijd tegen OHL.