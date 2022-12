Woning onbewoonbaar na brand door oververhitte schouw

In Slype in Zwevegem is een woning onbewoonbaar verklaard na wat een banale schouwbrand bleek. De ruimte tussen de kachel en schouw was oververhit, waarna een deel van de muur en het plafond moest worden opengebroken.

 djr

De rookmelders deden hun werk en ook de bewoonster reageerde fluks. Toen de vlammen uit de roosters aan de muur kwamen, begon ze meteen te blussen. De brandweer was intussen op weg naar haar woning in Slype in Zwevegem. Wat een banale schouwbrand bleek, zou uiteindelijk veel schadelijker zijn.

De brandweer verklaarde de woning onbewoonbaar. De gemeente zorgde ervoor dat er een noodwoning werd voorzien. De oorzaak lag aan oververhitting van de ruimte tussen de schouw en de houtkachel. “De schouw was gekuist en er werd geen vervuild hout gebruikt”, vertelt de brandweerofficier.

“Het gaat om een grote hitte die wordt gecreëerd waardoor alles rondom begint te roken. Een fenomeen dat we in deze koude dagen vaak zien. Zo’n houtkachel is gemaakt voor de gezelligheid, niet om warmte te creëren. In deze tijden stookt men echter om te stoken. En dat kan slecht aflopen.”