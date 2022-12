Cristiano Ronaldo evenaart wereldrecord maar verlaat (laatste?) WK in tranen: “Je hoeft de schuld niet op jou te nemen”

Cristiano Ronaldo viel in de 51e minuut van de kwartfinale op het WK tussen Marokko en Portugal in. Hij verzamelde zo zijn 196e cap voor de Portugese nationale ploeg, die echter werd uitgeschakeld na een 1-0 nederlaag. Het dwong CR7 tot tranen want waarschijnlijk was het zijn laatste wereldbeker.

De 37-jarige aanvaller, vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, behaalde zijn eerste cap voor Portugal in augustus 2003, op achttienjarige leeftijd. Het is de enige speler in de geschiedenis van het voetbal die in vijf WK’s kon scoren. In Qatar zette hij in de eerste groepswedstrijd tegen Ghana een strafschop om. In de achtste finale tegen Zwitserland verdween hij naar de bank, daar startte hij ook in de kwartfinale tegen Marokko.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Europa was Ronaldo al geruime tijd recordhouder. Hij heeft er een grote voorsprong op de Spanjaard Sergio Ramos (180 caps) en de Italiaan Gianluigi Buffon (176 caps). Met 118 goals is Ronaldo ook de topschutter aller tijden van Portugal.

Maar een wereldtitel winnen, zal Ronaldo hoogstwaarschijnlijk niet doen. De Seleçao werd met een 1-0 nederlaag verrassend uitgeschakeld door reuzendoder Marokko en dus droop CR7 af. In tranen, want het was naar alle waarschijnlijkheid z’n laatste WK.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Vandaag maakte jouw coach en vriend de verkeerde beslissing”, aldus vrouwlief Georgina op Instagram. “Die vriend over wie je met veel respect en bewondering spreekt. Die vriend die je liet invallen en zag dat de wedstrijd veranderde, maar het was te laat. Je mag de beste speler ter wereld niet onderschatten, wat zijn krachtigste wapen is. Je hoeft de schuld niet op te nemen voor iemand die het niet verdient. Het leven leert ons lessen. Vandaag hebben we niet verloren, Cristiano. Wij bewonderen jou.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AP

© REUTERS

© AP

© AP

© AP

© AP

© REUTERS