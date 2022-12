Marokkaanse doelman Bounou verovert voetbalharten met nieuwe topmatch op WK, mooie geste én moment met zoontje

De Marokkaanse doelman Yassine Bounou is verkozen tot Man van de Match na de kwartfinale op het WK in Qatar tussen Marokko en Portugal.

De 31-jarige keeper van Sevilla hield zaterdag voor de vierde keer in vijf wedstrijden zijn netten schoon op deze wereldbeker. Zo stond hij pal op pogingen van onder meer Bruno Fernandes, Joao Félix en Cristiano Ronaldo. Bounou slikte in Qatar nog maar een goal, een eigen doelpunt dan nog van verdediger Aguerd in de laatste groepsmatch tegen Canada (1-2 winst). Tegen Kroatië (0-0), België (0-2), Spanje (0-0) en Portugal (1-0) werd het telkens een clean sheet.

Bounou gaf zijn trofee als Man van de Match echter weg. De Marokkaanse doelman vond zelf dat de prijs was weggelegd voor Youssef En-Nesyri, de maker van het enige doelpunt tegen Portugal.

De doelman van Sevilla veroverde ook al de harten van zowat alle voetbalfans door met zijn zoontje te gaan voetballen op het veld en hem daarna mee te nemen in de catacomben.

© AFP

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© AP