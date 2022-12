Hij kan terug lachen: Romelu Lukaku opnieuw in Milaan, waar Inter gebrand is om hun “wintertransfer” te laten schitteren

De uitschakeling in de groepsfase van het WK was een zware domper voor de Rode Duivels. Romelu Lukaku in het bijzonder was enorm teleurgesteld en toonde dat ook. Maar nu ligt de focus van Big Rom opnieuw bij Inter.

Lukaku verteerde zijn ontgoochelend WK op de Seychellen. De spits van de Rode Duivels kon door zijn blessure amper een helft meevoetballen in Qatar en miste enkele grote kansen tegen Kroatië. Lukaku reisde na het WK meteen door naar de Seychellen met zijn vaste fysiektrainer Johan Gerets, zoon van ex-Rode Duivel Eric Gerets.

Zaterdag keerde de selectie van Inter terug vanop trainingskamp op Malta. Lukaku kon blijkbaar niet wachten en zou als een van de eersten gearriveerd zijn in het Appiano Gentile, het trainingscentrum van de Nerazzurri. En dat 40 dagen nadat hij er voor het laatst was.

“De aanvaller trainde in de gym, zonder met de groep het veld op te gaan”, aldus Italiaans voetbaljournalist Gianluca Di Marzio. “De komende dagen zal hij wat groepswerk en oefeningen doen. Inter wil geen risico’s meer nemen en wil zijn herstel, dan ook niet versnellen. Het doel van trainer Simone Inzaghi is om Lukaku 100 procent fit te hebben voor de topwedstrijd tegen competitieleider Napoli, op 4 januari.”

Hetzelfde geluid in La Gazzetta dello Sport. “Big Rom moet worden beschouwd als een echte wintertransfer voor Inter. Hij was in juni ‘naar huis’ teruggekeerd, dankzij een meesterlijke zet op de mercato, maar tot nu toe speelde hij weinig tot niets voor de Nerazzurri (twee goals en een assist in vijf optredens, red.). Door pech, zeker niet door zijn eigen schuld. Romelu riskeerde het WK te missen, geraakte toch in Qatar, maar kon niet schitteren. Lukaku keerde recent terug van een vierdaagse minivakantie op de Seychellen en verhuisde vervolgens naar Dubai, naar het Nas-trainingscentrum. Doel: zichzelf in de best mogelijke vorm krijgen voor de terugkeer bij Inter.”