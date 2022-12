Uitbundig volksfeest voor overwinning Marokko ontsierd door incidenten: man verliest vingers, politie bekogeld met stenen

Zowel in Brussel als in Antwerpen zijn er zaterdagavond relletjes uitgebroken na de overwinning van Marokko op het WK in Qatar. De sfeer was aanvankelijk nochtans uitgelaten. Er werd gezongen en gedanst in de straten. Maar een paar uur na de match zochten jongeren toch weer de confrontatie op met de politie. In Brussel zijn 59 amokmakers opgepakt, in Antwerpen enkele tientallen. “Altijd weer dezelfde rotte appels. Om moedeloos van te worden”, zei een Marokkaanse man.

Direct na het afsluiten van de wedstrijd, gewonnen door Marokko, kwamen zowel in Brussel als in Antwerpen honderden supporters op straat om de overwinning te vieren. In Antwerpen sloot de politie de Sint-Bernardsesteenweg af en werd het busverkeer omgeleid. In Brussel werd de kerstmarkt voor alle zekerheid afgesloten voor voetbalsupporters.

“Na de voetbalmatch werden de Zuidlaan in de richting van de Anderlechtse Poort, en de Poincarélaan vanaf de Ninoofsepoort preventief afgesloten voor het verkeer, net als de Hallepoorttunnel richting Zuid”, zei politiewoordvoerster politiewoordvoerster Ilse Van de Keere van de Brusselse politie zaterdagavond tijdens een debriefing.

Er werd gezongen en met vlaggen gezwaaid. Hier en daar werd er vuurwerk afgeschoten en bommetjes gegooid. Maar het leek er op dat het, in tegenstelling tot bij de vorige matchen, rustig zou blijven.

Zowel in Brussel als in Antwerpen vormden Marokkaanse vaders en moeders een menselijke ketting om confrontaties tussen jongeren en politie te vermijden. Ze kregen daarvoor eerder op de dag felicitaties van onder meer minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Toch konden ook zij niet verhinderen dat de sfeer in de uren na de match grimmiger werd en dat kleine groepjes jongeren de feestzone verlieten om iets verderop de confrontatie te gaan opzoeken met de politie.

Onder meer aan het Kiel werd een oud politiebureau bekogeld en moest de politie het ontgelden.

Bekogeld met stenen

In Brussel, waar zo’n 500 agenten en twee sproeiwagens klaarstonden, bevoorraadden jongeren zich op een bouwwerf. Al snel werd de politie bekogeld met stenen en werden autoruiten vernield.

“Onze diensten zijn tussengekomen voor kleine groepen relschoppers die projectielen naar de ordediensten gooiden en vuurwerk gebruikten in de buurt van de Poincarélaan en het Luchtvaartsquare in Brussel en op het Baraplein in Anderlecht”, zegt Van de Keere.

Het enige goede nieuws was dat de opstootjes dit keer niet zo lang hebben geduurd als de vorige keren. Mogelijk zat de koude daar voor iets tussen.

Man zwaargewond

Aan het Kiel viel een zwaargewonde. Een man verloor er drie vingers door vuurwerk dat ontplofte. De politie diende hem de eerste zorgen doe waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Na het voorval trokken jongeren in groepjes weg.

In Brussel werd op dat moment het waterkanon in stelling gebracht en maakten de ordediensten en de cavalerie van de federale politie zich klaar om in te grijpen. Maar zo ver zou het uiteindelijk niet komen. Nadat de politie al een paar keer traangas had gebruikt, keerde de rust weer.

Her en der in het centrum van Brussel, vooral aan de Lemonnierlaan, werden wel wat vernielingen aangebracht en sneuvelden autoruiten.

In Brussel werden uiteindelijk 59 relschoppers opgepakt door de politie. In Antwerpen is er sprake van tientallen arrestaties. Daar werden ook twee voertuigen in beslag genomen.

“Inzittenden van een voertuig met Nederlands kenteken deden zich voor als de Marokkaanse ‘Securité d’Etat’. De wagen was voorzien van een blauw zwaailicht”, aldus de woordvoerder van de Antwerpse politie.

