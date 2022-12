SOS black-out: wat blijft er nog werken bij een totale stroomuitval in België?

Angst voor cyberaanvallen op energiecentrales, gaspijpleidingen die worden opgeblazen, peperduur gas … De oorlog in Oekraïne doet de Europese energiemarkt op haar grondvesten daveren en maakt stroomuitvallen in ons land niet ondenkbaar. Wij zochten en vonden met veel moeite antwoorden op een van de moeilijkste vragen in een tijd waarin elektriciteit ons leven volledig bepaalt: wat werkt er nog bij een totale black-out?