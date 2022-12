Deze koppels blijven bewust kinderloos vanwege het klimaat: “We weten dat ze op de vlucht zullen moeten slaan”

Karel Lemmens en Ellen Jacobs: “We willen helemaal geen superhelden zijn, we willen gewoon geen kinderen omdat we weten dat ze op de vlucht zullen moeten slaan.” — © Dirk Kerstens

Is het nog veilig en verantwoord om kinderen op een wereld te zetten die straks misschien steeds onbewoonbaarder wordt? Steeds meer jonge mensen worstelen met die vraag. Dikwijls in stilte, want bewust geen kinderen willen uit angst voor het veranderende klimaat, of net om het klimaat te redden, blijkt geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Karel Lemmens (38) en Ellen Jacobs (36) getuigen - net als Lola Laenen (26) en Stijn Van Riel (22) - over hun keuze om “kindervrij” te blijven. Niet om anderen met de vinger te wijzen, maar om het debat op gang te brengen en hun bezorgdheid over de toekomst te delen.