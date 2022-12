Net zoals Cristiano Ronaldo: ook Harry Kane beleeft recordavond, maar druipt af na WK-drama

De 29-jarige Kane speelde in het Al Bayt Stadium in Al Khor zijn 80e interland. Rooney had voor zijn 53 goals 115 interlands nodig. Hij zou uiteindelijk eindigen op 120 caps. Kane doet met zijn 53 treffers ook beter dan Ellen White, de recordhoudster bij de Lionesses. Zij zette na het gewonnen EK in eigen land vorig jaar een punt achter haar interlandcarrière met 52 goals in 113 wedstrijden.

Maar met veel plezier zal Kane niet terugdenken aan zijn recordavond. De Engelse spits had namelijk ook nummer 54 kunnen maken aangezien de Three Lions nog een tweede penalty kregen tegen Frankrijk. Kane ramde de bal echter hoog over doel, waardoor Les Bleus met een 2-1 overwinning doorstootten naar de halve finales.

Kane moest, net als eerder op de avond ook Cristiano Ronaldo, het WK echter ontgoocheld verlaten.

