SJOTCAST WK. “De Voetbalbond moet naar Gareth Southgate bellen, hij is alles wat de Rode Duivels nodig hebben”

Marokko mirakelt verder in Qatar. En dat was zelfs tot in Antwerpen te horen. Daar zag host Yanko samen met Sjotcast-oude bekende Guillaume Maebe hoe Frankrijk in slechte gewoontes hervalt, hoe de Marokkanen maar voetbalharten blijven veroveren en hoe de uitschakeling van de Engelsen opportuniteiten biedt voor de Rode Duivels.