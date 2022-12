Steeds meer misdrijven worden gepleegd door jongeren en kinderen, soms zelfs jonger dan 6 jaar

Het aantal jongeren dat in België een misdrijf pleegt, is de voorbije vijf jaar gestegen van 59.473 naar 65.377. Opvallend in die cijfers van het Openbaar Ministerie is de soms erg jonge leeftijd van de ‘daders’: 2.264 zijn tussen de 6 en 12 jaar, in 191 gevallen gaat het zelfs om kinderen jonger dan 6. Dat schrijft De zondag.

In die meer dan 65.000 dossiers gaat het over diefstal en afpersing, slagen en verwondingen, aanranding, inbreuken tegen de openbare orde en in 165 gevallen ook over moord, doodslag en onopzettelijke doding. Zo’n 80 procent van de feiten worden gepleegd door jongens, liefst 191 onder hen jonger dan 6.

“Die laatste dossiers worden allemaal geseponeerd. Het jeugdstrafrecht geldt pas vanaf 12 jaar, kinderen kunnen dus niet worden vervolgd. We openen in deze dossiers vaak wel een sociaal onderzoek om zicht te krijgen op de context, de reden of de achterliggende oorzaak”, zegt Ine Wymersch, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde.