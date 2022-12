Mexico verdedigt asiel voor afgezette Peruaanse president Pedro Castillo

Castillo werd onlangs door het parlement afgezet. De omstreden leider had kort daarvoor zelf de tijdelijke ontbinding van het parlement aangekondigd om zijn afzetting te voorkomen. In de nacht van woensdag op donderdag diende hij bij de Mexicaanse ambassade in Lima een asielanvraag in. Castillo meent dat hij slachtoffer is van politieke vervolging. De linkse Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador vindt dat Castillo slachtoffer is van de “economische en politieke elite” in Peru.

“Het recht op asiel is een Mexicaanse traditie (...) het is niemand ontzegd”, verklaarde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard zaterdag.