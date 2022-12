Oekraïense havenstad Odessa wellicht wekenlang zonder stroom na Russische aanval met kamikazedrones

De havenstad en de gehele oblast zitten in het donker en het herstellen van het zwaar beschadigde elektriciteitsnet kan lang duren, luidt het in een verklaring van het elektriciteitsbedrijf. “Het is geen kwestie van dagen of weken, maar eerder van twee tot drie maanden.” Bewoners hebben de raad gekregen om indien mogelijk de stad tijdelijk te verlaten.

Volgens het Oekraïense leger heeft Rusland in de nacht van vrijdag op zaterdag Odessa aangevallen met verschillende Iraanse gevechtsdrones. Zo’n 10 van de 15 drones werden neergeschoten door de luchtafweer.

Het Russische leger viseert de Oekraïense energie-infrastructuur al wekenlang met raketten en gevechtsdrones met de bedoeling om de bevolking deze winter extra onder druk te zetten.