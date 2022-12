Netflix lost al opnieuw beelden van veelbesproken documentaire Harry & Meghan

Pas staan de eerste drie afleveringen van de veelbesproken Netflix-documentairereeks Harry & Meghan op de streamingdienst, of daar is al nieuw beeldmateriaal. Op die beelden zie je de openingsdans en andere momenten vanop hun trouw in 2018.

Op de nieuwe door Netflix geloste beelden bevinden we ons op de trouw van prins Harry en Meghan Markle in 2018. “Ik wilde dat de muziek leuk zou zijn, ook onze openingsdans”, zie en hoor je Meghan zeggen. Waarop je de tortelduifjes uit de bol ziet gaan op Land of a thousand dances van Wilson Pickett. “Dat was geweldig”, zegt Meghan nog. Op de beelden zie je haar ook dansen met Elton John, een van de gasten op hun trouwfeest.

