Luc Cools en familie moeten boeken dichtdoen van bekende groente- en fruitwinkels: “Nooit gedacht na 85 jaar”

Fruitmarkt Cools, met ruim dertig winkels een bekende naam in onze provincie, doet na 85 jaar de boeken dicht. Zaterdag zijn de laatste klanten bediend. De formule waarmee de familie Cools drie generaties lang groenten en fruit met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding kon verkopen, is op, zegt Luc Cools, die samen met zijn drie broers en zus de zaken leidt. De beslissing doet hem duidelijk veel pijn. “Wat we stapje voor stapje voorzichtig hebben opgebouwd, zien we nu in een paar maanden tijd teloorgaan. Dat valt enorm zwaar.”