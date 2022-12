“We kunnen toch niet verwarmen aan 25 euro per uur?” Henk en Benny moeten pop-upcafé noodgedwongen tijdlang sluiten

Henk en Benny sluiten tijdelijk hun bar in de kerk omdat het te kostelijk is om het grote gebouw te verwarmen. — © sbr

Het pop-upinitiatief Kerk 33 blijft zeker tot eind januari tijdelijk dicht. Door het vriesweer moeten uitbaters Henk De Gheldere en Benny Kellner urenlang stoken vooraleer het een beetje warm is in de voormalige Paterskerk. “Dat kost ons zo’n 25 euro per uur. Evenementen blijven doorgaan, maar ons café blijft de komende periode gesloten.”

In oktober openden de gekende Roeselaarse horeca-uitbaters Henk De Gheldere van Bar Giraf en Benny Kellner van De Nieuwe Klokke de deuren van hun pop-upinitiatief Kerk 33. In afwachting van de komst van onder andere kantoorruimtes, woongelegenheden en een horecagedeelte in de voormalige Paterskerk zouden Benny en Henk er een jaar lang een pop-upcafé uitbaten. Op die manier wint de locatie ook aan naambekendheid.

Kerk 33 lokte de afgelopen weken dan wel volk, maar toch trekken Benny en Henk er nu toch zeker voor een tweetal maanden de stekker uit. Boosdoener is ook hier de huidige energiecrisis. “Door de huidige vriestemperaturen is het erg koud in de kerk. Dat zal de komende periode niet veranderen. We moeten urenlang stoken vooraleer het een beetje warm is in het grote gebouw. Dat kost ons zo’n 25 euro per uur”, legt Henk de beslissing uit.

Kerk 33 was telkens open van donderdag tot en met zondag. “In die drie dagen dat we gesloten zijn daalt de temperatuur er razendsnel. Om alles weer op te warmen, moeten we een dag voordien al beginnen met stoken. Dat kost ons gewoonweg te veel.”

Evenementen blijven wel nog doorgaan

Henk en Benny hakten vrijdagavond belangrijke knopen door en beslisten om hun pop-upcafé even te sluiten. Kerk 33 blijft al zeker tot eind januari gesloten. “Evenementen blijven er natuurlijk wel nog doorgaan. Mensen die ook interesse tonen om iets in de kerk te organiseren, mogen zeker contact met ons opnemen. Dan kunnen we zeker iets regelen en ervoor zorgen dat het gebouw warm genoeg is om het evenement in een warme ruimte plaats te laten vinden.”

Onder andere een opening van een zaak die momenteel aan het verbouwen is, staat er momenteel nog op het programma. “Ook in de bijgebouwtjes is er de komende periode nog heel wat te doen”, aldus Henk.

