Man (88) komt ongelukkig ten val in voortuin en overlijdt

In Kapellen is zondagochtend een 88-jarige man overleden in de Platanendreef. Het slachtoffer werd aangetroffen in zijn voortuin, vermoedelijk gaat het om een spijtig ongeval.

Het was de dochter die haar 88-jarige vader zondagochtend aantrof in zijn voortuin in de Platanendreef. “De man was om het leven gekomen. Waarschijnlijk is hij ongelukkig ten val gekomen”, zegt politiewoordvoerder Tom De Gent van de politiezone Noord.

De man overleed ter plaatse als gevolg van zijn ernstige verwondingen. De brandweer plaatste een tent om het lichaam van het zicht te onttrekken. Mogelijk komen het gerechtelijk lab en de wetsdokter later nog ter plaatse om de precieze doodsoorzaak te onderzoeken.

© BFM

© BFM

© BFM