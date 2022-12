Brussels Airport verwacht vrijdag aanzienlijke hinder op stakingsdag, Brussels Airlines schrapt 70 procent van vluchten

Brussels Airport verwacht voor volgende vrijdag, als de vakbonden een nieuwe nationale betoging organiseren, opnieuw hinder op de luchthaven. Er zal minder personeel aan de slag zijn, vooral bij de screening en de handling is de actiedag voelbaar. “Om de veiligheid te garanderen en chaos te vermijden, vragen we daarom aan de luchtvaartmaatschappijen om preventief vluchten te schrappen”, bevestigt een woordvoerster zondag. De puzzel moet nog worden gelegd, maar de capaciteit zal mogelijk verminderd worden tot 30 procent van een normale vrijdag.

De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB trekken volgende vrijdag opnieuw door Brussel, voor een nationale betoging. Met deze actie herhalen ze hun oude eisen voor meer koopkracht: een prijsplafond voor energie en vrije loononderhandelingen. De regering legde eind november een verzoeningsvoorstel om tafel, waarbij winstgevende bedrijven volgend jaar een eenmalige cheque van maximaal 750 euro mogen uitkeren aan hun personeel, maar dat vinden de bonden onvoldoende.

De voorbije maanden werd er al meermaals actiegevoerd om hun eisen kracht bij te zetten. Zo was er op 9 november nog een nationale actie- en stakingsdag.

Vluchten geschrapt

Voor vrijdag 16 december werd er geen stakingsoproep gelanceerd, maar door de betoging gaan heel wat mensen niet aan het werk om te kunnen manifesteren. Op de luchthaven van Zaventem verwacht men vooral een impact bij de controle en handling, twee cruciale diensten. “Op basis van gegevens over het aantal werkwilligen, hebben we aan de luchtvaartmaatschappijen gevraagd om hun capaciteit die dag met 70 procent te verminderen”, bevestigt de woordvoerster. De resterende 30 procent van de vluchten zou dan zonder problemen, mét bagage, kunnen worden uitgevoerd.

De volgende dagen lopen er nog gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen. Passagiers zullen persoonlijk door hun luchtvaartmaatschappij verwittigd worden als hun vlucht wordt geschrapt of verplaatst, klinkt het. Brussels Airlines laat alvast weten 70 procent van haar vluchten vrijdag te schrappen, meldt VRT nieuws. De passagiers die daardoor getroffen worden, zijn volgens de maatschappij op de hoogte gebracht.

“Als uw vlucht geannuleerd werd omwille van de nationale staking, dan bent u geïnformeerd geweest per e-mail of door uw reisagent”, staat op de website te lezen. “Indien uw vlucht niet geannuleerd is raden wij u aan om 2 à 3 uur op voorhand op de luchthaven aanwezig te zijn voor een Schengenvlucht en 3 à 4 uur voor een niet-Schengenvlucht.”