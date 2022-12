Vrouwelijke welp dood aangetroffen in Hechtel-Eksel: wellicht slachtoffer van nachtelijke aanrijding

Er is zondagochtend een wolf omgekomen bij een vermoedelijke aanrijding op de noord-zuidverbinding op het grondgebied van Hechtel-Eksel. Het gaat om een vrouwelijke welp, hoogstwaarschijnlijk een van de negen welpen van de roedel die in die omgeving leeft, zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Het kadaver is door het INBO opgehaald voor verder onderzoek.

Dat de welp deel uitmaakte van de zogenoemde roedel van Hechtel-Eksel met als ouders Noëlla en August, moet nog bevestigd worden, maar dat is “naar alle waarschijnlijkheid” het geval, zegt INBO-woordvoerder Koen Van Muylem. “De locatie klopt, de leeftijd - zowat zeven maanden - klopt, en we weten dat er tussen de negen welpen één of twee wijfjes zaten.”

(lees verder onder de foto)

© rr

Binnenkort zal er een autopsie plaatsvinden op het kadaver. Heel waarschijnlijk werd de dode wolf het slachtoffer van een aanrijding op de noord-zuidverbinding.

Het is niet de eerste keer dat een wolf aan de noord-zuidverbinding wordt doodgereden. Het eerste verkeersslachtoffer onder de wolvenpopulatie was wolf Roger in maart 2018 in Opoeteren. Twee jaar geleden gebeurde ook een ongeval op die weg. Toen werd al opgeroepen om daar werk te maken van veel veiligere omstandigheden in het wolvengebied.

LEES OOK. Bijna alle Limburgse wolven samen gefilmd: “Zeer uitzonderlijk, alle prooien in Vlaanderen kan een wolf in z’n eentje aan”

Het spijtige ongeval maakte toen nog eens duidelijk dat het in een versnipperd Vlaanderen erg gevaarlijk is voor de wolf, zei Jan Loos van Welkom Wolf. “Dit doet de vraag rijzen of er niet versneld werk kan worden gemaakt van ontsnipperingsmaatregelen”, zei hij toen. “De realisatie van grote ecoducten is een tijdrovend proces, en zoveel tijd hebben we duidelijk niet. De meest gebruikte oversteekplaatsen van de wolven zijn inmiddels goed gekend. We vragen om minstens op die plaatsen werk te maken van maatregelen die snel kunnen uitgerold worden.”