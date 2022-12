Vrijheid wenkt voor “Monster van Brussel”: man die op zijn 19de al drie mensen had gedood, krijgt nieuwe kans

De tot levenslang veroordeelde Junior Pashi Kabunda (32) krijgt een nieuwe kans. Maandag volgt allicht een cruciale horde richting vrijheid. Dertien jaar nadat hij zijn eigen dochtertje, de grootmoeder van zijn vriendin én een pianist om het leven bracht, wil “het Monster van Brussel” een enkelband of heel beperkte detentie. Tot afgrijzen van zijn ex, die zijn moordraid in september 2009 op het nippertje overleefde.