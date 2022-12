Ex-president Medvedev: “Rusland voert productie van meest krachtige vernietigingswapens op”

“Onze vijand verschuilt zich niet alleen in de regering in Kiev (...) maar ook in Europa, Noord-Amerika, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en op andere plaatsen waar men trouw heeft gezworen aan de nazi’s van deze tijd”, schrijft Medvedev op zijn Telegramaccount. “Dat is waarom we de productie van de krachtigste massavernietigingswapens opvoeren, inclusief zij gebaseerd op nieuwe principes.” Hij trad niet in detail wat die principes zijn, maar specialisten denken dat het gaat om een nieuwe generatie hypersonische wapens.

Eerder deze week liet de Russische president Vladimir Poetin al verstaan dat de dreiging van een nucleaire oorlog toeneemt. Rusland zou zijn kernwapens enkel inzetten voor de bescherming van Rusland en zijn bondgenoten, klonk het, “maar als een aanval tegen ons wordt gelanceerd, zullen we terugslaan”. Enkele dagen later klonk het dat de Russische militaire doctrine mogelijk kan worden aangepast om een preventieve aanval toe te laten.