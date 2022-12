Na actie gratis kerstbomen bij Famiflora, eist concurrent Floralux nu schadevergoeding van 300.000 euro: “Misplaatst”

Het zit er (weer) bovenarms op tussen tuincentra Famiflora in Estaimpuis en Floralux in Dadizele. Nadat Famiflora op politiebevel werd gesloten, gaf het 3.000 kerstbomen weg. Nu eist Floralux daarvoor een fikse schadevergoeding. Tussen beide zaken met familiebanden heerst al jaren een vete.

Het zijn barre tijden voor Famiflora. Het tuincentrum gelegen op de grens van Dottenijs en Estaimpuis werd donderdagmorgen na een inval van politie en parket gesloten. Een ontbrekend keuringsattest en geen juiste vergunning voor de frituur op het terrein waren twee van de zaken die de Procureur van het parket van Charleroi aanhaalde. Op die grond zou de winkel minstens een week gesloten worden.

525.000 euro

Alsof dat niet erg genoeg was, kwam er op zaterdag nog een gerechtsdeurwaarder langs. Rivaliserend tuincentrum Floralux uit Dadizele vordert namelijk een schadeclaim voor oneerlijke concurrentie. De context: door de sluiting zag Famiflora zich genoodzaakt 3.000 kerstbomen gratis weg te geven. Zaterdag moest de zaak door de enorme volkstoeloop al om 8 uur – een uur vroeger dan voorzien – openen, om 9.30 uur waren al boompjes de deur uit.

Gratis kerstbomen terwijl ook Floralux de sparretjes aan de man probeert te brengen? Kan niet vinden ze in Dadizele. Het vordert daarom een schadeclaim van maar liefst 300.000 euro en een dwangsom van 75 euro per weggegeven boom – alles samen dus nog eens 225.000 euro.

“Misplaatst”

“Straf”, vindt Koen Vandenbussche, zaakvoerder van Famiflora. “En onterecht. We vragen ons af wat de beweegreden is. Concurrentie? Wij zijn gesloten, zij open. Wij lijden zware verliezen, dus vind ik zo’n dwangsom redelijk misplaatst.”

Het gevoel van een heksenjacht leeft bij Vandenbussche. Maar de schadeclaim doet hem schijnbaar weinig. “We hebben er natuurlijk advocaten opgezet, maar ze hebben geen voet om op te staan. Bovendien was de gerechtsdeurwaarder drie uur te laat. Was er al een inbreuk, dan heeft hij er geen kunnen vaststellen.”

Familievete

Wat de sluiting van het tuincentrum betreft is het voor de zaakvoerder koffiedik kijken. “Er is geen enkele communicatie vanuit het parket. Officieel weten we nog niet waarom we gesloten zijn. Maandag proberen we een onderhoud te hebben. Intussen betekent dit een gigantisch verlies. Ons personeel moeten we ook blijven doorbetalen.”

Dat Floralux een schadeclaim indient lijkt frappant, maar het is niet verwonderlijk. Beide tuincentra vechten al jarenlang een vete uit. Een familievete. Want enkele van de zaakvoerders van Famiflora zijn de zonen van de stichter van Floralux. Zij verlieten die zaak na aanhoudend geruzie en stichtten in 2014 hun tuincentrum in Henegouwen. Het werd toen al een concurrentiestrijd die via justitie werd uitgevochten. Floralux vond het niet kunnen dat reclamecontainers geplaatst werden – ook vlakbij hun zaak - met de boodschap dat Famiflora de grootste en goedkoopste zou zijn. Die klacht werd verworpen.

Geen verdere stappen

Floralux maakt ondertussen duidelijk dat ze geen geld eisen van Famiflora. “We wilden enkel dat de manier waarop ze hun bomen gratis uitdeelden gestopt werd”, zegt marketingmanager Fien Ternest.

“De bomen waren echter al uitgedeeld en wij ondernemen hier geen verder stappen tegen. Het gaat hier niet om een familievete, maar om een zakelijke beslissing in tijden dat heel wat ondernemingen het water aan de lippen staat. Iedereen is aan het knokken, het komt erop aan eerlijk te concurreren.”

