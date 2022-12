Feestelijke stoeten met verlichte tractoren zijn echte kersthype, maar noem ze geen carnavalsstoeten

Nu het werk op de akkers grotendeels stilgevallen is, spuiten veel boeren de modder van hun landbouwvoertuigen en duiken de garage in om hun tractoren en karren om te toveren in feeërieke praalwagens. Tractorparades zijn in de eindejaarsperiode uitgegroeid tot een echte hype in Vlaanderen. “Voor de gezelligheid, maar vooral ook om de boerenstiel op een positieve manier in schijnwerpers te plaatsen”, klinkt het in landbouwerskringen.

Vergelijk ze vooral niet met carnavalstoeten, klinkt het bij de deelnemers. “Daar heeft het niets mee te maken. Wij drijven met niemand de spot, wij lopen ook niet verkleed en alcohol is uit den boze voor wie een tractor bestuurt”, zegt Joeri De Maeseneer die zaterdag de tractorparade in het Vlaams-Brabantse Merchtem organiseerde. Daarmee is de toon gezet. Nog zeker tot een stuk in januari zijn er elk weekend wel een paar.

Meer dan vijftig landbouwers en loonwerkers paradeerden zaterdagavond met hun versierde en kleurrijk verlichte tractoren. Sommigen houden het bescheiden, anderen sparen kosten noch moeite.

(lees verder onder de foto)

“In Ierland en het in het Verenigd Koninkrijk bestaan ze al lang”, zegt Boerenbondwoordvoerdster Vanessa Saenen. Bij ons begon het een paar jaar geleden. Erg bescheiden. Maar de coronacrisis heeft de tractorparades een boost gegeven. Kerstmarkten werden geannuleerd, maar tegen versierde tractoren die door de straten reden, konden de virologen niets hebben. Dit jaar is het een echte hype geworden. Met jeneverkraampjes langs het parcours.

“In deze kersttijd willen we vooral een positieve boodschap van verbondenheid en hoop overbrengen naar alle buurtbewoners”, zegt Bram Van Hecke, nationaal voorzitter van Groene Kring. Dat is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Een soort van jeugdbeweging binnen de boerenstiel, zegt hij zelf.

(lees verder onder de foto)

2.500 euro

Landbouwers zijn soms weken bezig met de opbouw van hun tractor en aanhangwagen. Plannen maken, verlichting kopen en alles installeren. Over centen praat geen enkele landbouwer graag. Ook niet als het over de versiering van hun tractor gaat. Maar sommigen zien duidelijk niet op een euro.

“Ik ga niet zeggen hoeveel, anders gaan de mensen nog durven te zeggen dat die boeren altijd klagen over de prijzen die ze krijgen voor varkens en aardappelen maar dat ze langs de andere kant hun geld verkwisten aan kerstverlichting”, zegt landbouwer uit het Leuvense ons. Anoniem verklapt hij ons dat hij er zeker 2.500 euro aan uitgegeven heeft om zijn tractor te versieren met lampjes, sterren en ijsberen en sneeuwpoppen.

Karel Van Hemelrijck, landbouwer en loonwerker, heeft een week aan zijn praaltractor gewerkt, zegt hij. Alleen aan kerstverlichting gaf hij 1.000 à 1.500 euro uit. Maar hij doet verschillende parades mee.

Meer dan 500 tractoren

Deze winter zullen de Groene Kring, de Boerenbond, de Landelijke Gilden en Radio2 samen een dertigtal verlichte tractorenstoeten organiseren over heel Vlaanderen. “Het is de bedoeling dat in alle Vlaamse provincies van de regio meer dan 500 tractoren zullen deelnemen.”

Daarnaast zijn er nog heel wat lokale initiatieven van enkele landbouwers die de koppen bij elkaar hebben gestoken en samen met het gemeentebestuur een parade organiseren. Strikt gereglementeerd. Want het is op de openbare weg en niet alle delen van het parcours zijn afgesloten.

“Hier in Merchtem wordt er bijvoorbeeld niets gegooid vanop de praalwagens, zoals dat bij een carnavalstoet gebeurt. Het is al donker als de tractoren uitrijden en het zou te gevaarlijk zijn. We zouden niet willen dat een kind snoep raapt en onder de wielen terecht zou komen”, zegt Joeri De Maeseneer.