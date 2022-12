Zo zag de originele WK-voorspelling van bekend statistiekenbureau eruit: beide finalisten, waaronder Rode Duivels, nu al verkeerd

Weet u nog dat het gerenommeerde statistiekenbureau Gracenote zich voor de start van het WK waagde aan een voorspelling over het verloop van het toernooi? De Rode Duivels zouden volgens die prognose de finale halen in Qatar. De waarheid is natuurlijk helemaal anders. We nemen er die originele voorspelling nog eens bij om te zien wat het statistiekenbureau tot nu toe allemaal correct voorspelde, en nemen er ook de laatste update even bij.

Met Argentinië, Kroatië, Frankrijk en Marokko kennen we intussen de laatste vier overblijvers van het WK. Gracenote heeft in zijn oorspronkelijke pronostiek alvast twee van de vier halvefinalisten correct voorspeld, namelijk Argentinië en Frankrijk. Hun tegenstanders, dat is een ander verhaal.

Volgens het statistiekenbureau zouden Brazilië en België het respectievelijk tegen Argentinië en Frankrijk moeten opgenomen hebben in de halve finales. De Brazilianen gingen er eerder deze week uit in de kwartfinale tegen Kroatië, terwijl de Rode Duivels natuurlijk al in de groepsfase uitgeschakeld werden. Eveneens opvallend is dat Gracenote in zijn originele prognose voorspelde dat Argentinië en Frankrijk die halve finales zouden verliezen en we dus een finale Brazilië-België zouden krijgen: dat zit er natuurlijk al lang niet meer in.

De prognose die Gracenote vlak voor de start van het WK maakte: als die was uitgekomen, hadden de Belgen volgende zondag de finale gespeeld. — © Gracenote

Hoe verrassend de prestaties van halvefinalisten Kroatië en vooral Marokko op dit WK zijn, blijkt ook uit de originele pronostiek. Gracenote voorspelde immers dat Marokko niet eens de groepsfase zou overleven - laat staan hun groep zou winnen - en dat België in hun plek naar de knockoutfase zou gaan.

Kroatië zou volgens de oorspronkelijke prognose tweede geworden zijn achter België in groep F. Die voorspelling kwam deels uit: Kroatië werd tweede in de groep, weliswaar achter Marokko en niet België. Gracenote voorspelde dat Kroatië in de achtste finales vervolgens verloren zou hebben van Spanje. In realiteit kwam Kroatië daarin uit tegen Japan, dat het versloeg na strafschoppen.

Slechts negen van laatste zestien landen correct

Eveneens merkwaardig is dat Gracenote slechts negen van de zestien overlevers van de groepsfase op dit WK correct voorspelde. Het statistiekenbureau zag behalve België ook Duitsland, Iran, Denemarken, Uruguay, Ecuador en Mexico doorstoten naar de achtste finales, maar die zeven landen sneuvelden allemaal al in de groepsfase.

Voor de volgende ronde zijn de cijfers van het statistiekenbureau al beter. Het heeft immers zes van de acht kwartfinalisten correct voorspeld: enkel Kroatië en Marokko had het verkeerd. Voor de halve finales heeft Gracenote er twee van de vier juist, namelijk Argentinië en Frankrijk.

De nieuwe voorspelling

Gracenote heeft sinds de start van het toernooi constant updates voorzien van zijn originele voorspelling. Volgens de huidige cijfers is Argentinië nu favoriet om wereldkampioen te worden: het statistiekenbureau geeft de Albiceleste 66% kans om Kroatië te kloppen in de halve finale en 60% kans om de finale te winnen, die het tegen Frankrijk zou spelen.

Afwachten of Gracenote het met deze laatste update wél bij het juiste eind zal hebben. Want wie zegt dat Kroatië en Marokko niet voor een zoveelste keer alle verwachtingen zullen overstijgen?