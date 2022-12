Opvallend veel Oekraïense soldaten poseren met katten, en dat is doordachter dan je zou denken

Er was de voorbije maanden amper naast te kijken: Oekraïense soldaten gaan geregeld op de foto met hun kat. Recent nog vanuit Bachmoet, waar een vreselijke slag gevoerd wordt en Vadym toch zijn kat Olenka bij zich hield. Ook het Oekraïense ministerie van Defensie deelde al een van de foto’s van een soldaat met een kat genesteld in zijn kat. “Oekraïense soldaten houden van hun katten”, staat daarbij te lezen.

Volgens het ministerie is er dus een goede reden voor die voorliefde voor katten. “Ze zorgen ervoor dat ze beter gezind zijn. Maar ze kunnen ook perfect zien in het donker. Dan kunnen de bezetters nergens schuilen”, klinkt het met een kwinkslag.

Volgens professor Culturele Marketing Paul Baines (Universiteit Leicester) zijn weinig van die foto’s met katten spontaan tot stand gekomen omdat veel soldaten niet vrij kunnen omgaan met hun smartphone tijdens de oorlog en fel toegezien wordt op wat ze op sociale media posten.

Dat die foto’s er komen, is volgens hem te verklaren door het feit dat foto’s met katten veel likes opleveren en dus een groter bereik opleveren op sociale media. Ze geven de soldaten een menselijker imago bij de mensen. “De Oekraïners begrijpen goed dat je iets emotioneels nodig hebt om echt een band te smeden met mensen. Hun doel is bij de mensen het gevoel op te roepen: wij weten wel wie de goeien zijn in de oorlog, die soldaten zijn lief want ze hebben schattige dieren aan hun zijde.”

Achtergebleven

Aan katten is er trouwens geen gebrek in Oekraïne. Vele honderdduizenden Oekraïners zijn sinds het begin van de oorlog op de vlucht gegaan en hebben hun huisdieren moeten achterlaten. “Op veel plaatsen zijn er meer katten dan mensen achtergebleven”, schreef Yehor Firsov recent in een essay in The Washington Post.