Huiszoeking uitgevoerd bij Belgisch Europarlementslid in onderzoek naar corruptie vanuit Qatar, vier mensen aangehouden

In het onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement vanuit Qatar zijn vier personen aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie. Zaterdagavond werd nog een huiszoeking uitgevoerd in de woning van het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (PS, 59), zo kwamen Knack en Le soir te weten, maar hij werd niet opgepakt.

De huiszoeking bij Tarabella gebeurde zaterdagavond iets voor 21 uur in zijn woning in Anthisnes, in de provincie Luik. De voorzitster van het Europees Parlement, Roberta Metsola, was daarbij aanwezig. Tarabella werd niet meegenomen voor verhoor, maar zijn smartphone en computer werden wel in beslag genomen. Dat vernamen Knack en Le soir. Waarom bij de man thuis gezocht werd, is niet duidelijk.

Vrijdag was duidelijk geworden dat het federaal parket in ons land een onderzoek voert naar feiten van criminele organisatie, corruptie en witwassen. Er werden in het Brusselse zestien huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werden zes mensen van hun vrijheid beroofd, aldus het federaal parket. “Het vermoeden bestaat dat aan derden met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen zijn betaald of aanzienlijke geschenken zijn aangeboden (vanuit Qatar, nvdr) om de besluiten van het Parlement te beïnvloeden”, aldus het parket.

Vier van die mensen blijven aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie. Twee personen werden vrijgelaten door de onderzoeksrechter.

Assistent

Een van de huiszoekingen vrijdag gebeurde in het kantoor van een ex-assistent van Tarabella (PS) in het Europees Parlement, dat ook werd verzegeld. Die assistent werkte gedurende enkele jaren samen met het Italiaanse gewezen Europarlementslid Antonio Panzeri, ook lid van de S&D. Ook bij andere mensen met wie die Panzeri samengewerkt had, werden huiszoekingen uitgevoerd. In zijn woning werd 500.000 euro cash in beslag genomen. Panzeri zou de partner zijn van Eva Kaili, de geschorste Griekse vicevoorzitter van het Parlement.

In Italië werden ook de vrouw en dochter van Panzeri opgepakt, zo berichten Italiaanse media en werd bevestigd aan het medium Politico. Zij zouden een actieve rol hebben gespeeld bij illegale zaken van hun man en vader, die veel geld en geschenken toegespeeld zou hebben gekregen. Ze zouden ook zelf hebben deelgenomen “aan het transport van geschenken” voor Panzeri. Er zou met smeergeld ook een villa in Cervinia, in de Italiaanse Alpen vlakbij de Zwitserse grens, worden gebouwd. Daarnaast zou er een familiefeest van rond de 100.000 euro mee zijn gefinancierd.

Het echtpaar Panzeri zou verder transacties hebben geprobeerd te verdoezelen met gebruikmaking van een kredietkaart van een fictieve figuur die De Reus werd genoemd. De twee hebben alle beschuldigingen tegengesproken en zijn door een onderzoeksrechter in Brescia onder huisarrest geplaatst, schrijft de krant. De Italiaanse politie handelde op basis van een Europees aanhoudingsbevel, schrijft Politico.