Spanningen lopen op in noorden van Kosovo: schoten gelost op politie en flitsgranaat gegooid naar veiligheidstroepen

In het noorden van Kosovo zijn de spanningen zondag verder opgelopen, nadat onbekenden in de nacht van zaterdag op zondag geschoten hebben op de politie en een flitsgranaat hebben gegooid naar de EU-veiligheidstroepen.

Tientallen Serviërs kwamen zondagvoormiddag samen aan de barricades die ze daags voordien hadden opgeworpen aan de grens tussen Kosovo en Servië. Het verkeer is er versperd.

De politie zegt dat ze enkele uren na die barricades driemaal is beschoten geweest en heeft teruggevuurd. Wie er achter de aanval zit, is niet bekend: de daders konden vluchten. Ook de troepen die in het kader van de Eulex-missie in het gebied actief zijn, werden naar eigen zeggen geviseerd. Er is een flitsgranaat gegooid, maar niemand raakte gewond. “Deze aanval, net als die tegen de politie van Kosovo, is onaanvaardbaar”, reageerde Eulex.

De lokale verkiezingen in Kosovo, die normaal zouden plaatsvinden vanaf 18 december, zijn uitgesteld tot 23 april volgend jaar, als gevolg van toenemende etnische spanningen in het gebied.

Servië is nog steeds niet bereid de staat Kosovo, die sinds 2008 zijn onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, te erkennen. In Kosovo leven zowat 120.000 Serviërs op een totaal van 1,8 miljoen mensen, van wie de meerderheid Albanezen.