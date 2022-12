60 relschoppers, van wie de helft minderjarig, opgepakt na rellen in Brussel: “Ook commissariaat werd aangevallen”

Bij ongeregeldheden in de hoofdstad met Marokkaanse supporters zijn uiteindelijk 60 mensen opgepakt, de helft minderjarigen. De jongeren vielen onder meer een commissariaat aan in Bockstael, een achtergestelde wijk in Laken.

Na de overwinning van Marokko tegen Portugal brak een groot feest uit in het centrum van Brussel. Maar uiteindelijk ontaardde de avond weer toen een honderdtal jongeren zich tegen de politie keerden.

Aan het Luchtvaartsquare vlakbij de kleine ring kwam het tot rellen toen jongeren de politie begonnen te bekogelen met stenen en ijzeren staven. Autoruiten werden ingeslagen en een parkeermeter vernield.

Traangas

Maar terwijl daar de rust weerkeerde nadat politie traangas ingezet had en het waterkanon in stelling bracht, braken dus nieuwe rellen uit in Bockstael. Een grote groep jongeren bekogelde er het commissariaat en trachtte binnen te raken. Dat is niet gelukt.

“Uiteindelijk zijn voor heel Brussel 59 mensen administratief aangehouden en één gerechtelijk”, zegt Brussels politiewoordvoerster Ilse Van De Keere. “Ongeveer de helft van hen is minderjarig. Tegen hen is pv opgesteld dat overgemaakt wordt aan het jeugdparket. Ze zijn daarna door hun ouders of burgerlijk verantwoordelijke opgehaald. De meerderjarigen riskeren een GAS-boete tot 350 euro”.

Ordeverstoorders

“Van de ordeverstoorders die het gemunt hadden op het commissariaat in Bockstael is een tiental kort na de feiten opgepakt”, klinkt het nog.

Ook in Antwerpen kwam het tot rellen en werd een politiecommissariaat bekogeld gisterenavond. Daar werden 87 mensen gearresteerd door de politie.