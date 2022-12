Georges-Louis Bouchez eist onmiddellijk vertrek van griffier Waals Parlement: “Dit is onaanvaardbaar”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft zondag op RTL-TVi opgeroepen tot het onmiddellijke ontslag van Waals parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS), maar ook gepleit voor het opstarten van een procedure voor het onmiddellijk vertrek van griffier Frédéric Janssens. “Hij is nu geschorst met behoud van zijn salaris zonder te werken, dat is onaanvaardbaar”, vindt Bouchez.

De MR zetelt in de Waals meerderheid, maar Bouchez volgt zijn PS-collega Magnette niet in zijn pleidooi vrijdag voor een collectief ontslag van het bureau van het Waals Parlement, wat hij een “rookgordijn” vindt. “We moeten stoppen met symbolen. Er zijn specifieke verantwoordelijkheden”, aldus Bouchez, die opmerkte dat geen enkele MR’er deelnam aan de reizen en de partij tegen de bouw van een tunnel tussen het parlement en het Huis van Parlementsleden was.

In een tweede tijd is de MR-voorzitter bereid tot een herschikking van het bureau.