Ook drie lawinedoden in Centraal-Europese Tatragebergte

Twee mannen van 36 en 41 jaar oud werden verrast door een lawine in de buurt van de ‘Zbojnicka chata’-berghut. Ze waren op trekking vertrokken, hoewel er gewaarschuwd was voor lawines in het gebied. Toen ze niet arriveerden op een afgesproken plek waar ze zouden opgehaald worden per wagen, startte een zoektocht in het gebied. De hulpdiensten vonden hun lichamen onder de sneeuw.

Aan de Poolse kant van de grens waren er verschillende lawines. Volgens de lokale zender TVN24 werden er drie mensen bedolven onder de sneeuw in het Kondratowa-dal. Twee van de drie konden worden bevrijd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een derde man, van 19 jaar, stierf ter plaatse.

De voorbije week vielen ook al drie doden in de Alpen als gevolg van lawines.