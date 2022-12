Feyenoord in eigen huis maatje te groot voor KV Oostende

De Kustboys begonnen in Nederland - niet in de Kuip - met een ploeg die op een basisopstelling leek. Hornby (schouder), Fanos Katelaris (covid) en Capon (voorzorg) waren niet fit, ook Koziello en Albanese maakten de verplaatsing naar Rotterdam niet mee. Al na drie minuten kwam KVO op achterstand na een penalty van Kokcu. Niet veel later kreeg McGeehan een uitgelezen kans om zijn ploeg op gelijke hoogte te koppen, maar zijn poging ging net naast.

Een veelbelovend begin kreeg een bedroevend vervolg: Danilo vond twee keer Phillips op zijn weg, Oostende kon voor de rust enkel nog dreigen via schoten van Sakamoto McGeehan. 1-0 was dan ook de logische ruststand. Ook na de rust waren beide ploegen zuinig met aanvallende acties. Wieffer trof wel eerst de paal voor Feyenoord, kort daarna scoorde de 16-jarige Sauer met een afgeweken bal toch de 3-0. Boonen probeerde nog te milderen met een trap van dichtbij maar zijn poging ging over. In het slot moest Phillips de 3-0 nog voorkomen op een knal van Wieffer. KV Oostende trok dus richting de Belgische kust met een nederlaag.

KV Oostende: Phillips (69′ Schelfhout), Tanghe, Urhoghide (62′ Osifo), Wylin (62′ Medley), D’Haese (46′ Ndicka), Sakamoto (75′ Berte), Rocha (62′ Amade), McGeehan (62′ Dewaele), Bätzner (46′ Boonen), Mebude (46′ Musayev), Atanga (46′ Ambrose)