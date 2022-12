Erdogan vraagt Poetin om Noord-Syrië te “zuiveren” van Koerdische troepen

© via REUTERS

“Het is belangrijk en prioritair om de grensstreek, minstens tot 30 kilometer diep, op te kuisen, conform het memorandum van Sotsji uit 2019”, zo zei Erdogan, doelend op de Koerdische strijders in het noorden van Syrië.

De Turkse leider dreigt al sinds november met een militaire grondoperatie in het noorden van Syrië om de Koerdische strijders van de Volksbeschermingseenheden (YPG) terug te dringen. Ankara beschuldigt hen ervan achter de aanslag te zitten van 13 november in Istanbul. Bij die aanslag vielen zes doden. De Koerden ontkennen elke betrokkenheid.

Veiligheidszone

In 2019 maakte een akkoord tussen Rusland en Turkijke een einde aan een eerder Turks offensief. Toen werd er beloofd om een ‘veiligheidszone’ van 30 kilometer in te stellen langs de grens om Turkije te beschermen tegen aanvallen vanuit Syrië. Gelijkaardige afspraken staan in een overeenkomst tussen Ankara en Washington.

Turkije verwijt zowel Rusland als de VS dat ze zich niet aan die afspraken houden.