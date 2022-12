Sommige onderbroeken kwamen ongeschonden uit de grond, van andere bleef niet veel meer over dan het elastiek. — © rr

Mechelen/Diepenbeek

33 werknemers van de OVAM hebben hun (gebruikte) onderbroeken twee maanden begraven. Om te testen hoe arm of rijk de bodem is. Het resultaat: onderbroeken tussen planten of groenten werden het meest opgegeten. Andere kon je zelfs nog aantrekken.