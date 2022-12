Van 30 graden in Qatar naar de vrieskou in Moeskroen: Japanner Ayase Ueda (Cercle) spoelt WK-kater door met winning goal in oefenmatch

De laatste week van het WK gaat in maar de clubs uit de Jupiler Pro League zijn al volop bezig met de herneming in de beker en de competitie. Zelfs de WK-gangers ontsnappen daar niet aan. Ayase Ueda van Cercle Brugge werd maandag uitgeschakeld met Japan, donderdag stond hij alweer in Brugge en zaterdag scoorde hij in het derde luik van de oefenpot tegen KV Kortrijk de winnende treffer (2-3).

Het moet voor iedereen een schok zijn. Op maandagavond bij temperaturen van 30 graden voor het oog van de hele wereld uitgeschakeld worden na strafschoppen door Kroatië en vervolgens amper 5 dagen in een desolaat Belgisch stadion bij 0 graden in Moeskroen of all places, te moeten sparren met Cercle tegen KV Kortrijk. De doorsnee medemens zou er zijn neus voor ophalen maar Japanners zweren bij discipline.

Ayase Ueda is niet anders. Op het WK kwam hij slechts 45 minuten in actie, maar de aanvaller had de unieke ervaring niet willen missen. Heel de Japanse ploeg barstte vorige maandag in tranen uit toen de Kroaten de betere strafschopnemers bleken. Maar veel tijd om bij de nederlaag stil te staan was er nier voor Ueda. Zijn werkgever Cercle Brugge was net voor de onderbreking onder stoom gekomen en pakte onder Miron Muslic 19 op 24. Cercle wil doorgaan op dit elan en staat voor een belangrijke maand. Te beginnen volgende dinsdag voor de beker tegen AA Gent en net voor Kerstmis de competitiematch tegen KV Mechelen. Ook januari kondigt zich als bepalend aan.

Verlof

“We hebben iedereen nodig en zeker ook Ayase Ueda”, legt sportief directeur Carlos Avina uit. “We spraken af dat hij na de uitschakeling onmiddellijk zou terugkeren. Donderdag stond hij dus alweer in Brugge en vrijdag trainde hij al mee.”

Zaterdag oefende Cercle in het stadion van Moeskroen tegen het KV Kortrijk van Bernd Storck, in een niet zo ver verleden nog aan de slag bij Cercle. Er werd afgesproken om na de reguliere speeltijd nog 30 minuten extra te voetballen. Ueda kwam op het veld voor de resterende 30 minuten en scoorde bij 2-2 de winnende maar ook heel knappe goal.

Bij Cercle hopen ze nu dat Ueda dat de komende weken blijft doen. In tegenstelling tot zijn ploegmaats krijgt hij tussen Kerstmis en Nieuwjaar dan een verdiend weekje verlof.