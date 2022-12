Vlaams Belang heeft pakket voorstellen om politiek systeem te hervormen

Het Vlaams Belang wil het kiessysteem hervormen, waarbij Vlaamse stemmen evenveel wegen als Franstalige stemmen en het aantal Kamerzetels verdeeld wordt per taalgroep op basis van het aantal uitgebrachte stemmen.

Politieke partijen moeten ongehinderd campagne kunnen voeren, ook op radio, televisie of gelijk welk ander medium. Bovendien moet de sperperiode afgeschaft worden en het uitgavenplafond per partij en per kandidaat op de schop.

De stembusgang moet transparant zijn door onder meer een fysieke afdruk van elke stem bij digitaal stemmen.

Politieke benoemingen

Politieke benoemingen zoals in het Grondwettelijk Hof, waar momenteel oud-politici rechter worden, moeten verdwijnen. De partij vindt ook dat regeringsleden verkozen moeten zijn.

Daarnaast pleit het Vlaams Belang voor een halvering van de partijsubsidies. Om kapitaalsopbouw te vermijden moet 75 procent van deze dotatie ook worden uitgegeven. Voorts moet het mogelijk zijn voor bedrijven en particulieren om een eenmalige campagnegift te doen aan een kandidaat.

Voorts wil het Vlaams Belang af van de Senaat en de provincies. Enkel het lokale en Vlaamse niveau moeten overblijven. De partij is ook voor referenda en de mogelijkheid voor burgers om een onderwerp in het parlement te agenderen.

Ten slotte pleit de partij ervoor om kleinere gemeentes te fuseren en grote gemeentes te defuseren. De ideale omvang van een gemeentelijk bestuur ligt tussen de 30.000 en 60.000 inwoners, vindt ze.