Engelse internationals brengen in plaats van wereldbeker “Dave de kat” mee naar huis: straatkat moet echter maanden in quarantaine

Engeland is er niet in geslaagd om de wereldbeker mee naar huis te nemen, maar toch kwamen ze niet met lege handen naar huis. “Dave de kat” maakt immers mee de oversteek. De straatkat fungeerde als mascotte van de Engelse spelers tijdens hun verblijf -vooral John Stones en Kyle Walker ontfermden zich erover- en als ze wereldkampioen werden, beloofde Walker het dier te zullen adopteren.

Vier maanden quarantaine

Wereldkampioen worden lukte niet, maar Dave mag dus wel mee naar Engeland. In Engeland gelden echter strenge regels op de import van dieren en “Dave de kat” moet eerst een bloedtest ondergaan, vaccinaties krijgen en dan nog vier maanden in quarantaine verblijven. Het is nog onbekend wie van de Engelse sterren hem uiteindelijk zal adopteren.

Voor de verloren kwartfinale tegen Frankrijk liep Dave overigens schrammen op in een gevecht met een andere kat. Was dat een slecht voorteken...?

