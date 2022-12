Orion-capsule veilig geland in Stille Oceaan

Het ruimtevaarttuig Orion van Nasa is zondag in de Stille Oceaan geland. Daarmee kwam er na iets meer dan 25 dagen een einde aan de Artemis 1-missie, een testvlucht om opnieuw mensen op de maan te zetten.

De Orion-capsule, die tijdens de testvlucht geen astronauten aan boord had, kwam na een reis van meer dan 2 miljoen kilometer met een snelheid van ongeveer 40.000 kilometer per uur de atmosfeer van de aarde binnen en werd vervolgens in zijn duizelingwekkende landing afgeremd door een reeks grote parachutes. Het ruimtevaartuig wordt nu geborgen en aan boord gebracht van een schip van de Amerikaanse marine in de buurt van het Mexicaanse eiland Guadalupe.

© AFP

De Orion was op 16 november gelanceerd, na jaren van voorbereiding. Het vaartuig moet over een paar jaar weer mensen naar de maan en terug brengen. Om alle systemen te testen, ging het nu zonder bemanning rond de maan. Iets meer dan een week geleden begon het aan de vlucht terug. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA doet het ruimteschip het beter dan verwacht.

Het vaartuig bestaat uit twee delen. Vooraan zit het Amerikaanse deel waar later de bemanning moet zitten. Achterin, in het Europese deel, zitten onder meer de aandrijving.