Welkom Wolf dreigt met rechtszaak tegen minister nadat jonge wolf is doodgereden

Welkom Wolf vzw vindt dat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) te weinig doet om de wolven te beschermen tegen het moordende verkeer en dreigt zelfs met een rechtszaak als er niet snel wordt gehandeld. Zaterdagnacht is een jonge wolf doodgereden in Hechtel-Eksel. Wellicht bij het oversteken.

Het jonge wijfje dat wellicht zaterdagnacht is doodgereden op de drukke Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Eksel werd zondag door een voorbijganger gevonden. Jan Loos van vzw Welkom Wolf is ontgoocheld om het zacht uit te drukken. “We kennen de kritieke oversteekpunten en vragen de minister al lang om die plekken beter te beveiligen door er bijvoorbeeld eco-rasters te plaatsen waar wolven niet voorbij kunnen, waardoor ze dus niet meer kunnen oversteken op die dodelijke punten”, zegt Jan Loos.

De vereniging gaat sowieso een klacht indienen bij Europa omdat de wolf een Europees beschermd dier is. Er vertrekt ook een brief met alle knelpunten en voorstellen voor oplossingen naar Vlaams minister Peeters om er nog eens op aan te dringen dat ze snel stappen zou ondernemen om het Vlaamse wegennet veiliger te maken.

Maar daar houdt het niet bij op. Als er niet binnen een redelijke termijn actie wordt ondernomen, zegt Loos, stapt Welkom Wolf naar de rechtbank wegens ‘schuldig verzuim’.

LEES OOK. Vrouwelijke welp dood aangetroffen in Hechtel-Eksel: wellicht slachtoffer van nachtelijke aanrijding