“Meerdere mensen kritiek” nadat ze door het ijs zakken in Engeland

De brandweer van West-Midlands, in Groot-Brittannië, heeft zondag verschillende mensen uit het ijskoude water van het Solihullmeer gered. Ze waren aan het glijden op het bevroren meer, maar het ijs was niet dik genoeg en begaf het. Verschillende mensen zouden in kritieke toestand zijn afgevoerd.

Hulpdiensten waren zondagavond nog altijd aanwezig in het Babbs Mill Park in Kingshurst, Solihull.

De hulpdiensten werden rond 14 uur zondagmiddag gealarmeerd. Het vriest al enkele dagen in Solihull en het meer in het Babbs Mill Park is dichtgevroren. Toch stond er een duidelijk bord dat het verboden is om op het ijs te lopen omdat de ijslaag onvoldoende dik was.

Maar zondag waagden zich toch kleine groepjes mensen op het ijs en tegen de middag groeide de groep steeds aan. Waar de politie voor vreesde gebeurde. Plots begon het ijs te kraken en vielen verschillende mensen in het ijskoude water.

De brandweer zette bootjes en duikers in. “Slachtoffers hebben ter plaatse medische hulp gekregen van zowel brandweer als medische hulpteams voordat ze naar nabijgelegen ziekenhuizen werden gebracht”, klinkt het. Sommigen verkeerden in kritieke toestand.

Hoeveel slachtoffers in het water zijn gevallen en of er nog vermisten zijn, is momenteel niet duidelijk. De zoekactie is nog altijd aan de gang. Maar de duisternis bemoeilijkt het werk van de hulpdiensten.