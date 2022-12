Stad Antwerpen zit met de handen in het haar na grote cyberaanval: “Als de deuren in het slot vallen, weten we niet of we ze nog open krijgen”

Van parkeervergunningen aanvragen tot een afspraak maken op het containerpark of elektronisch betalen in de stedelijke musea: is het digitaal en heeft het met de Stad Antwerpen te maken? Dan is de kans groot dat het niet meer kan. Want door een cyberaanval met ransomware ligt de Antwerpse digitale dienstverlening nu al een week zo goed als plat. Het ziet ernaar uit dat die problemen tot na Nieuwjaar gaan aanslepen.