Op heterdaad betrapt met een tas vol geldbiljetten: schandaal bij de socialisten in Europees Parlement

Het Europees Parlement is verwikkeld in een groot schandaal. De Griekse sociaaldemocratische ondervoorzitster Eva Kaili is aangehouden. Ze wordt ervan verdacht smeergeld te hebben ontvangen van Qatar om beslissingen in hun voordeel te beïnvloeden. De zaak heeft ook een Belgisch tintje: dit weekend vielen de speurders ook binnen bij Marc Tarabella van de PS.

De Europarlementsleden verzamelen vandaag zoals gepland in Straatsburg. Toch zal voor één keer niet de politieke actualiteit bovenaan de agenda staan. De sociaaldemocratische fractie van het parlement is verwikkeld in een ongezien schandaal. Vrijdag werd de Griekse vicevoorzitter, Eva Kaili, opgepakt in ons land. Normaal gezien geniet ze parlementaire onschendbaarheid, maar ze werd op heterdaad betrapt met een tas vol geldbiljetten, waardoor ze toch opgepakt kon worden. Samen met drie anderen wordt ze beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie. Ze zou smeergeld hebben ontvangen van Qatar, dat op dit moment het WK voetbal organiseert, voor het beïnvloeden van beslissingen in het parlement en het promoten van een positief imago van Qatar.

Bij haar collega’s wordt verbolgen gereageerd. “Dit is verschrikkelijk en dramatisch voor de reputatie van het parlement”, zegt Kathleen Van Brempt, Europarlementslid voor Vooruit en fractiegenoot van Kaili. Ze heeft ook met grote ogen gekeken naar de beelden van Kaili die nu circuleren, waarin de Griekse de loftrompet blaast over de mensenrechten in Qatar. “Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten. Maar Kaili is eigenlijk helemaal niet bezig met mensenrechten in het parlement. Je kon je dus wel de vraag stellen waarom ze plots met Qatar op de proppen kwam”, zegt Van Brempt. Kaili werd intussen uit haar fractie gezet en geschorst als vicevoorzitter.

© EPA-EFE

Ook België is betrokken

Maar het schandaal blijft niet beperkt tot Kaili alleen. Ook F.G., parlementair assistent voor de sociaaldemocraten en partner van Kaili, is opgepakt. Die assistent werkte in het verleden voor het Italiaanse ex-Europarlementslid Antonio Panzeri. In diens huis werd dan weer voor 600.000 euro cash geld gevonden. Volgens Italiaanse media zijn ook zijn vrouw en dochter in Italië opgepakt na een Europees aanhoudingsbevel. Panzeri zou door de speurders gezien worden als spilfiguur.

© via REUTERS

Het schandaal kent ook een Belgische uitloper. Vrijdag werd het kantoor van een medewerker van Marie Arena verzegeld. Zij zetelt in het Europees Parlement voor de PS en was in het verleden zelfs minister-president van de Franse Gemeenschap. Ook het kantoor van een medewerker van Marc Tarabella (PS) werd verzegeld. Maar zaterdagavond vielen de speurders ook bij Tarabella zelf binnen. Europees Parlementsvoorzitster Roberta Metsola vloog daarvoor speciaal van Malta terug naar België. Uit Tarabellas woning in het Luikse namen de speurders zijn gsm en een laptop mee. “Ik heb absoluut niets te verbergen en ik zal op alle vragen van de speurders antwoorden als dat hen kan helpen om licht te werpen op deze zaak”, liet het parlementslid weten.