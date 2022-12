De kandidaturen stromen binnen, maar die nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels is nog niet voor meteen

De kandidaturen stromen binnen op de voetbalbond, met daarbij enkele die als “interessant” worden omschreven. Toch wil de taskforce met CEO Peter Bossaert, Pierre Locht en Sven Jaecques (leden van de raad van bestuur) en Bart Verhaeghe (extern adviseur) niet te snel gaan. De eerstvolgende interland is pas op 24 maart in Zweden in het kader van de kwalificatie voor het EK van 2024.

Een nieuwe bondscoach is de hoogste prioriteit voor de voetbalbond. De zoektocht naar een technisch directeur is dat minder, omdat er nu nog werk wordt gemaakt van een hertekening van de sportieve structuur. In de huidige structuur was het nog mogelijk dat de bondscoach en technisch directeur één en dezelfde persoon was. Zo was dat ook met Roberto Martinez het geval. In de nieuwe structuur gaat men dat proberne vermijden. De naam van Michel Preud’homme – als bondscoach of technisch directeur – blijft intussen rondzingen, maar men gaat de procedure volgen en de ingestuurde en nog te ontvangen kandidaturen op een rijtje zetten.

Bart Verhaeghe

Intussen werd er kritiek geuit op het feit dat Bart Verhaeghe in de taskforce is opgenomen. De voorzitter van Club Brugge heeft immers geen officiële functie meer bij de voetbalbond en voegt zich op vraag van de KBVB in de groep als extern adviseur nadat hij in 2016 de zoektocht naar de opvolger van Marc Wilmots leidde.

Verhaeghe heeft ook nog maar net – samen met negen andere verdachten – een minnelijke schikking met het gerecht getroffen voor zijn betrokkenheid in de zaak van de Propere Handen. Daarvoor was hij aanvankelijk voor fiscale malversaties in het onderzoek opgenomen. Na die minnelijke schikking – het afkopen van verdere vervolging – is Verhaeghe echter uit de burgerlijke procedure verdwenen en kan hij niet meer vervolgd worden. Bovendien klinkt het op de voetbalbond dat Verhaeghe nooit heeft gezondigd tegen het sportrecht op zich.