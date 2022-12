Eén was te geïnteresseerd in wapens, een ander bleek zelf geradicaliseerd: al drie veiligheidsagenten uit functie ontzet tijdens terreurprocessen

Afgelopen week is een bewakingsagent die op het veelbesproken terreurproces werkte, uit zijn functie ontzet vanwege“onprofessioneel gedrag”. Het is al de derde G4S-veiligheidsagent die moet vertrekken op een terreurproces, de tweede voor wangedrag. Het eerste vertrek van een G4S-agent kwam er tijdens het vorige terreurproces in het voorjaar, over het Belgische luik van de Parijse aanslagen. Die bewakingsagent toen stond zowaar gekend voor feiten van radicalisme.