“Op mijn documentaire over OnlyFans kwam amper reactie. Maar als je iets maakt over geld…” Na haar omstreden programma over de FIRE-methode, om snel rijk te worden, duikt Cheeru Mampaey (40) nu in de wereld van de cryptomunten, óók niet onbesproken. “Ach, er worden te veel programma’s gemaakt die niemand echt raken. Ik wil wat discussie op gang brengen.”