“China zoekt excuus om aanval op Taiwan te oefenen”, volgens Taiwanese minister

De regering van Taiwan is vrij zeker dat China een nieuw excuus zoekt om zijn toekomstige aanval op het land te oefenen. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan, Joseph Wu, gezegd in een interview met de Britse krant The Guardian.

Het afgelopen jaar was er een recordaantal militaire dreigingen, met al ruim 1.500 gevallen van Chinese gevechtsvliegtuigen die binnendrongen in de Taiwanese luchtverdedigingszone tegenover 380 in 2020. De enorme militaire oefeningen in augustus vormden het hoogtepunt. Die kwamen er kort nadat de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, Taiwan bezocht.

Volgens de Chinezen waren de oefeningen, inclusief raketlanceringen, een repetitie van hoe ze op een dag echt Taiwan zouden aanvallen. De schaal van de oefeningen suggereerde dat ze al lang voorbereid waren, aldus analisten, en het bezoek van Pelosi zou slechts een excuus geweest zijn. De oefeningen moesten ook andere landen afschrikken om nog hun steun te tonen voor Taiwan.

Communicatie verbroken

Volgens Taiwanees buitenlandminister Wu wordt de militaire dreiging nu “serieuzer dan ooit”, maar lopen ook andere spanningen op, waaronder economisch druk, cyberaanvallen, juridische aanvallen en diplomatieke pogingen om Taiwan te isoleren. De communicatie tussen Taiwan en China is bovendien verbroken, zegt Wu, sinds Xi Jingping in oktober een derde termijn begon en andersdenkenden uit de partijraad liet vervangen.

Voordien was er contact tussen Taiwan en China via zakenmannen en academici. Maar nu de Chinese regering “zo autoritair” is geworden, durven zij zich niet meer uit te spreken of verloren ze connecties, volgens Wu.

