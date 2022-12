Biden verzekert Zelenski van verdere Amerikaanse steun

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Oekraïne verzekerd van verdere steun in de strijd tegen Moskou. In een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski beloofde Biden dat de VS het aangevallen land zal blijven helpen zich te verdedigen tegen de Russische agressor. Dat heeft het Witte Huis zondagavond (plaatselijke tijd) in Washington bekendgemaakt.