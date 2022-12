Vriendin premier Meloni doodgeschoten bij bloedbad in Rome

Een van de drie vrouwen die zondag om het leven zijn gekomen bij een schietpartij in een café in Rome blijkt een goede vriendin van de Italiaanse premier Giorgia Meloni te zijn. Meloni plaatste zondagavond een foto op Instagram van haarzelf naast Nicoletta Golisano, een van de slachtoffers. “Nicoletta was een beschermende moeder, een oprechte en discrete vriendin, een sterke en kwetsbare vrouw tegelijk.”