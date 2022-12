Zes voertuigen lopen schade op door onbekend voorwerp op Antwerpse ring, lange files

Op de Antwerpse ring richting Gent zijn maandagochtend ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Zuid zes voertuigen beschadigd geraakt door een onbekend voorwerp. Daardoor was één rijstrook versperd. En dat leidde toch lange files. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Wat het bewuste voorwerp is, is nog niet bekend. Er moesten verschillende voertuigen getakeld worden, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams verkeerscentrum. “En de ochtendspits was sowieso al druk.”

De files, vooral op de E34 en E313, zullen vanwege de drukke ochtendspits wel nog even aanhouden. Wie van Gent naar Hasselt wil, rijdt het best via Brussel.

In West-Vlaanderen, op de E403 richting Brugge, is door een ongeval tussen twee personenwagens voorbij Ruddervoorde de rijweg volledig versperd. Het verkeer moet er over de pechstrook. Er staat een file van ruim een uur van voor Torhout.