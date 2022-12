Samen wogen ze eind januari 1.770 kilo, tot zaakvoerder Jo een diëtiste inhuurde: hoe is het nu met zijn personeel gesteld?

Herentals

Ruim acht op de tien werknemers in Belgische kmo’s heeft last van fysieke en mentale ongemakken, blijkt uit een bevraging van Mensura, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Sommige werkgevers zetten nochtans de grote middelen in om aan de gezondheid van hun personeel te werken – herinner u Centerbeton in Herentals. Daar huurde Jo Van Hoeck een diëtiste in voor het hele team. Hoe gaat dat bijna een jaar later?